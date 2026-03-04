L’Odyssée des couleurs avec Typhaine, un spectacle sensoriel pour bébés et grands, Llibreria Jaimes – Llibreria francesa de Barccelona, 93 2153613

L’Odyssée des couleurs avec Typhaine, un spectacle sensoriel pour bébés et grands Samedi 7 mars, 10h30 Llibreria Jaimes – Llibreria francesa de Barccelona Barcelona

Sur inscription 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T10:30:00+01:00 – 2026-03-07T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-07T10:30:00+01:00 – 2026-03-07T12:30:00+01:00

Activité ludique pour bébés de 0 mois à 2 ans à 10h30 et de 3 à 6 ans à 11h30

Viens assister à la naissance des couleurs ! Un spectacle poétique pour voyager dans un pays coloré.

Tous les mois venez découvrir une nouvelle histoire mêlant marionnette, livre, comptine et musique.

Une parenthèse idéale pour faire rêver vos bambins et rencontrer de jeunes parents francophones.

Llibreria Jaimes – Llibreria francesa de Barccelona Carrer València 318 93 2153613 08009 info@jaimes.cat Barcelona Catalogne [{« type »: « link », « value »: « https://www.jaimes.cat/products/487040-activite-bebes-de-0-mois-a-2-ans-et-demi.html »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.jaimes.cat/products/487041-activites-enfants-3-a-4-ans.html »}]

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie Bébés lecture

Typhaine