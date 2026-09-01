Informations pratiques

Lathus-Saint-Rémy

L’Odyssée des Espèces

2 Rue de la Ferme Lathus-Saint-Rémy Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

À VTT, à pied, en kayak, découvrons ensemble les paysages et la biodiversité du pays Montmorillonnais.

À chaque étape, faisons l’inventaire des espèces rencontrées !

PROGRAMME :

9h00 : Rdv au village du Peu (Lathus-Saint-Rémy)

Etape 1 : VTT – 14 km

Au cours d’une balade à vélo, découvrons les arbres et arbustes qui permettent à la biodiversité de prospérer.

Pique-nique tiré du sac à dos

Etape 2 : Marche – 3 km

Le temps d’une marche sur les collines aux abords de la Gartempe, laissez votre imagination et vos crayons exprimer un autre regard sur la biodiversité.

Etape 3 : Kayak – 2 km

À bord d’un kayak, entrons dans Montmorillon et observons l’évolution de l’environnement péri-urbain tout en recherchant les traces de passage de la loutre et du castor.

Informations importantes :

– Navette prévue

– Pique-nique à prévoir

– Casque et chaussures fermées obligatoire .

2 Rue de la Ferme Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Odyssée des Espèces

L’événement L’Odyssée des Espèces Lathus-Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-09-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne