L’Odyssée des Espèces Lathus-Saint-Rémy
dimanche 27 septembre 2026 · Lathus-Saint-Rémy
Informations pratiques
Lathus-Saint-Rémy
L’Odyssée des Espèces
2 Rue de la Ferme Lathus-Saint-Rémy Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
À VTT, à pied, en kayak, découvrons ensemble les paysages et la biodiversité du pays Montmorillonnais.
À chaque étape, faisons l’inventaire des espèces rencontrées !
PROGRAMME :
9h00 : Rdv au village du Peu (Lathus-Saint-Rémy)
Etape 1 : VTT – 14 km
Au cours d’une balade à vélo, découvrons les arbres et arbustes qui permettent à la biodiversité de prospérer.
Pique-nique tiré du sac à dos
Etape 2 : Marche – 3 km
Le temps d’une marche sur les collines aux abords de la Gartempe, laissez votre imagination et vos crayons exprimer un autre regard sur la biodiversité.
Etape 3 : Kayak – 2 km
À bord d’un kayak, entrons dans Montmorillon et observons l’évolution de l’environnement péri-urbain tout en recherchant les traces de passage de la loutre et du castor.
Informations importantes :
– Navette prévue
– Pique-nique à prévoir
– Casque et chaussures fermées obligatoire .
2 Rue de la Ferme Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54
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English : L’Odyssée des Espèces
L’événement L’Odyssée des Espèces Lathus-Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-09-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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