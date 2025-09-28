L’Odyssée des Espèces Montmorillon

Avenue Fernand Tribot Montmorillon Vienne

2025-09-28

Entre terre et rivière, découvrons la biodiversité qui nous entoure

À pied, à vélo, en kayak, observons ensemble les paysages et la biodiversité du Pays Montmorillonnais.

– Étape 1 VTT 15 km

Découverte des gîtes à chauve-souris

Pique-nique partagé à l’espace 2000 de Saulgé

– Étape 2 Kayak 5.5 km

Sur les traces des loutres et castors

– Étape 3 Marche 3 km

Balade nature et inauguration d’un sentier d’interprétation

Retrouvez toutes les infos sur le flyer !

Événement GRATUIT sur inscription https://www.cpa-lathus.asso.fr/…/lodyssee-des-especes-2/

cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr ou 05.49.91.71.54 .

Avenue Fernand Tribot Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54 cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr

