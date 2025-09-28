L’Odyssée des Espèces Montmorillon
L’Odyssée des Espèces Montmorillon dimanche 28 septembre 2025.
L’Odyssée des Espèces
Avenue Fernand Tribot Montmorillon Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Entre terre et rivière, découvrons la biodiversité qui nous entoure
À pied, à vélo, en kayak, observons ensemble les paysages et la biodiversité du Pays Montmorillonnais.
– Étape 1 VTT 15 km
Découverte des gîtes à chauve-souris
Pique-nique partagé à l’espace 2000 de Saulgé
– Étape 2 Kayak 5.5 km
Sur les traces des loutres et castors
– Étape 3 Marche 3 km
Balade nature et inauguration d’un sentier d’interprétation
Retrouvez toutes les infos sur le flyer !
Événement GRATUIT sur inscription https://www.cpa-lathus.asso.fr/…/lodyssee-des-especes-2/
cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr ou 05.49.91.71.54 .
Avenue Fernand Tribot Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54 cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr
English : L’Odyssée des Espèces
German : L’Odyssée des Espèces
Italiano :
Espanol : L’Odyssée des Espèces
L’événement L’Odyssée des Espèces Montmorillon a été mis à jour le 2025-09-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne