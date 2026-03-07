« L’Odyssée des femmes : dans de la mythologie grecque » – Conférence par Bruno DOUCEY et Muriel SZAC Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-31 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Plus d’infos à venir Pour Bruno Doucey__, né en 1961 dans le Jura, la poésie est un art de l’hospitalité, « un voyage par lequel nous métissons nos héritages culturels et humains pour bâtir un nouvel art de vivre ensemble », une résistance qui conduit vers la lumière. En 2010, il fonde une maison d’édition vouée à la défense des poésies du monde et aux valeurs militantes, qui compte aujourd’hui quelque 260 titres. Mais il est aussi romancier s’attachant le plus souvent à faire revivre de grandes figures de poètes assassinés comme récemment Pablo Neruda (Pablo Neruda, Non à l’humanité naufragée, Actes Sud Jeunesse, 2020). En 2021, les Éditions Bruno Doucey publient son roman Ne pleure pas sur la Grèce, consacré à la figure du grand poète grec Yannis Ritsos. En 2024, les Éditions Emmanuelle Collas publient son roman Indomptables.

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

