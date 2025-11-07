L’Odyssée des Métiers & des Formations 50000 Saint-Lô saint-lô

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T09:30:00 – 2025-11-07T16:30:00

Fin : 2025-11-07T09:30:00 – 2025-11-07T16:30:00

L’Odyssée des métiers et des formations est un événement ouvert à tous les publics — élèves, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en reconversion ou parents — organisé dans le cadre des dispositifs « Métiers en tournée », « Entrez dans le Sup » et de la Semaine de l’industrie.

Cette édition mettra à l’honneur les métiers du lait et de la métallurgie, avec la participation d’entreprises locales (ELVIR, Les Maîtres Laitiers, LECAPITAINE, AGILINK, METALTECH…) et d’établissements de formation.

Articulée autour de cinq espaces thématiques, l’Odyssée permettra de découvrir les métiers d’avenir, tester des professions, échanger avec des professionnels et explorer les formations locales et régionales. Des conférences viendront compléter le programme pour sensibiliser le public aux opportunités du territoire (égalité filles-garçons dans l’industrie, sciences et technologies, etc.).

Un espace Orientation – Orient’action offrira un accompagnement personnalisé grâce à des tests, jeux, quiz, ateliers et défis interactifs, invitant chacun à explorer ses compétences et à donner du sens à son parcours.

50000 Saint-Lô Parc des expositions saint-lô 50000 Manche Normandie

« L’Odyssée des métiers et des formations » en partenariat avec l’Académie de Normandie, le Département de la Manche et de nombreux partenaires institutionnels et économiques. Orientation Métiers Formation Enseignement supérieur Avenir Innovation Mixité Ambition Insertion