L’odyssée des Portes Place des Marronniers Mazières-en-Gâtine

L’odyssée des Portes

Place des Marronniers Mairie Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

À Mazières, chaque porte cache un secret… Le 14 juin, quelque chose s’éveille. Un déséquilibre invisible a traversé le temps. Le passé, le présent… et ce qui n’existe pas encore… se mêlent désormais dans les rues du village. Explorez. Résolvez. Traversez.

Organisé par la Municipalité. .

Place des Marronniers Mairie Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 20 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’odyssée des Portes

L’événement L’odyssée des Portes Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-03-27 par CC Val de Gâtine