L’odyssée des Portes Place des Marronniers Mazières-en-Gâtine
L’odyssée des Portes Place des Marronniers Mazières-en-Gâtine dimanche 14 juin 2026.
L’odyssée des Portes
Place des Marronniers Mairie Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
À Mazières, chaque porte cache un secret… Le 14 juin, quelque chose s’éveille. Un déséquilibre invisible a traversé le temps. Le passé, le présent… et ce qui n’existe pas encore… se mêlent désormais dans les rues du village. Explorez. Résolvez. Traversez.
Organisé par la Municipalité. .
Place des Marronniers Mairie Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 20 20
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English : L’odyssée des Portes
L’événement L’odyssée des Portes Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-03-27 par CC Val de Gâtine
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