L'Odyssée du blues La Ruche Saucats samedi 18 octobre 2025.

La Ruche 2 Allée Montaigne Saucats Gironde

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Voyage au cœur de l’histoire du blues !

Après le succès rencontré la saison dernière, ce spectacle revient pour une nouvelle date à La Ruche !

Remontez aux racines du blues, né des chants de douleur et d’espérance des esclaves afro-américains, et suivez son incroyable voyage des champs de coton du Mississippi aux clubs de Chicago, des rues de Londres aux scènes mythiques de Woodstock.

De Robert Johnson à Charley Patton, laissez-vous entraîner dans l’histoire vivante d’un genre qui a profondément marqué la musique moderne.

Un spectacle immersif, interactif et vibrant. .

La Ruche 2 Allée Montaigne Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 70 20

