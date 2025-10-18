L’Odyssée du blues La Ruche Saucats
La Ruche 2 Allée Montaigne Saucats Gironde
Voyage au cœur de l’histoire du blues !
Après le succès rencontré la saison dernière, ce spectacle revient pour une nouvelle date à La Ruche !
Remontez aux racines du blues, né des chants de douleur et d’espérance des esclaves afro-américains, et suivez son incroyable voyage des champs de coton du Mississippi aux clubs de Chicago, des rues de Londres aux scènes mythiques de Woodstock.
De Robert Johnson à Charley Patton, laissez-vous entraîner dans l’histoire vivante d’un genre qui a profondément marqué la musique moderne.
Un spectacle immersif, interactif et vibrant. .
La Ruche 2 Allée Montaigne Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 70 20
