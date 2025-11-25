L’Odyssée du Dragon Antre du Dragon Calais

L’Odyssée du Dragon Mardi 25 novembre, 09h30 Antre du Dragon Pas-de-Calais

L’UIMM Littoral 62, en partenariat avec la Compagnie du Dragon et l’AFPI ACM Formation, propose une action originale pour valoriser les métiers de l’industrie à travers un symbole fort de Calais : le Dragon .

Les participants découvriront les savoir-faire industriels qui se cachent derrière cette impressionnante « machine vivante » : de la conception des structures métalliques à la maintenance des systèmes mécaniques, hydrauliques et électroniques.

L’objectif ? Montrer que les métiers de l’industrie sont au cœur de nombreux secteurs, y compris le tourisme et les loisirs. Le Dragon illustre parfaitement la créativité, la technicité et la passion qui animent les femmes et les hommes de l’industrie.

Plus qu’une découverte technique, cette action vise à changer le regard sur l’industrie: moderne, innovante et porteuse de sens !

En parallèle de la découverte du Dragon, des ateliers immersifs permettent de s’initier aux métiers industriels et d’en percer les secrets.

