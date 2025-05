L’Odyssée du Jeu Vidéo – Equeurdreville Cherbourg-en-Cotentin, 17 mai 2025 10:00, Cherbourg-en-Cotentin.

Manche

L’Odyssée du Jeu Vidéo Equeurdreville Agora Avenue du Thivet Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : Samedi Samedi 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-18 17:00:00

2025-05-17

L’Odyssée du Jeu Vidéo revient en 2025 !

Une édition placée sous le signe de la musique !

Au programme gaming, tournois, animations et une ambiance unique autour des plus belles musiques du jeu vidéo. ?

Entrée libre Restauration sur place

Rejoignez l’événement et invitez vos amis !

Equeurdreville Agora Avenue du Thivet

Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie +33 6 70 95 97 30 association.gamepads@gmail.com

English : L’Odyssée du Jeu Vidéo

The Video Game Odyssey returns in 2025!

This year’s edition will be all about music!

On the program: gaming, tournaments, entertainment and a unique atmosphere based on the finest video game music. ?

Free admission ? Catering on site

Join the event and invite your friends!

German :

Die Odyssee der Videospiele kehrt im Jahr 2025 zurück!

Diese Ausgabe steht ganz im Zeichen der Musik!

Auf dem Programm stehen Gaming, Turniere, Animationen und eine einzigartige Atmosphäre rund um die schönste Musik der Videospiele. ?

Eintritt frei ? Verpflegung vor Ort?

Nehmen Sie an der Veranstaltung teil und laden Sie Ihre Freunde ein!

Italiano :

L’Odissea del Videogioco torna nel 2025!

Quest’anno l’evento sarà tutto dedicato alla musica!

In programma: giochi, tornei, intrattenimento e un’atmosfera unica costruita intorno alla migliore musica per videogiochi?

Ingresso gratuito ? Ristorazione in loco

Partecipa al divertimento e invita i tuoi amici!

Espanol :

¡La Odisea de los Videojuegos regresa en 2025!

Este año, la música será la protagonista

En el programa: juegos, torneos, entretenimiento y un ambiente único en torno a la mejor música de videojuegos ?

Entrada gratuita ? Catering in situ

Únete a la diversión e invita a tus amigos

L’événement L’Odyssée du Jeu Vidéo Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin