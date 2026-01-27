L’Odyssée du Livre Salle socio-culturelle Bègues
L'Odyssée du Livre Salle socio-culturelle Bègues samedi 7 mars 2026.
L’Odyssée du Livre
Salle socio-culturelle Route de la Serre Bègues Allier
Début : 2026-03-07 13:30:00
fin : 2026-03-07 22:30:00
2026-03-07
L’Odyssée du Livre un voyage dans l’univers du livre
Un festival inédit et singulier pour découvrir les métiers et talents qui donnent vie aux livres: conférences, ateliers et rencontres autour de stands de professionnels et de passionnés.
Salle socio-culturelle Route de la Serre Bègues 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes odysseedulivre@gmail.com
English :
L’Odyssée du Livre : a journey into the world of books
A unique festival to discover the trades and talents that bring books to life: conferences, workshops and meetings at professional and enthusiast stands.
