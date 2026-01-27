L’Odyssée du Livre Salle socio-culturelle Bègues

L’Odyssée du Livre

Salle socio-culturelle Route de la Serre Bègues Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 13:30:00

fin : 2026-03-07 22:30:00

Date(s) :

2026-03-07

L’Odyssée du Livre un voyage dans l’univers du livre

Un festival inédit et singulier pour découvrir les métiers et talents qui donnent vie aux livres: conférences, ateliers et rencontres autour de stands de professionnels et de passionnés.

.

Salle socio-culturelle Route de la Serre Bègues 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes odysseedulivre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Odyssée du Livre : a journey into the world of books

A unique festival to discover the trades and talents that bring books to life: conferences, workshops and meetings at professional and enthusiast stands.

L’événement L’Odyssée du Livre Bègues a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme Val de Sioule