L’Odyssée du poisson pané : entre surpêche et biodiversité Académie du Climat Paris

Rencontre et séance de dédicaces

Discussion, animée par le journaliste Vincent Edin, autour de la sensibilisation des plus jeunes aux risques engendrés par la surpêche et la mise en danger des océans. Les intervenants partageront leurs points de vue et expériences dans une atmosphère conviviale :

Guillaume Meurice – Humoriste et chroniqueur engagé.

Loïc Senan – Auteur et illustrateur.

Claire Nouvian – Directrice de l’association Bloom œuvrant pour la protection des océans.

Sébastien Moro – Vulgarisateur scientifique, spécialiste de la cognition animale.

Elle sera suivie d’une séance de dédicaces pour un moment privilégié avec les intervenants.

Troisième éditeur français de bandes dessinées, le Groupe Delcourt propose des oeuvres pour la jeunesse, des romans graphiques, en passant par des séries franco-belges, du comics et du mangas. Leur politique est axée sur les jeunes auteurs, les séries à grand spectacle et la mise en avant de talents uniques.

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h45 à 21h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

