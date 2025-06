L’Odyssée du sport durable, avec l’association l’Équipière Ecomusée de la Bintinais Rennes 30 juillet 2025

Jouez à l’Odyssée du sport durable avec l’association l’Équipière !

Comment rendre le sport plus durable et inclusif ? Égalité femme-homme, handisport, impact environnemental : découvrez ces enjeux autour d’un jeu organisé par l’association l’Équipière. Entre cartes « chance » et questions de culture générale, la compétition va être rude !

Début : 2025-07-30T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-30T18:00:00.000+02:00

Ecomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche, 35200 Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine