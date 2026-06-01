L’Odyssée d’Ulysse Cirque Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair

Hérouville-Saint-Clair

L’Odyssée d’Ulysse Cirque

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 square du théâtre Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Les Artistochats vous présentent L’ODYSSÉE D’ULYSSE.

Nous vous donnons rendez-vous cette année à la Comédie de Caen, Théâtre d’Hérouville le samedi 6 juin à 20h

Pour cette année 2025/2026, les Artistochats vous présentent l’Odyssée d’Ulysse.

Les Artistochats vous présentent L’ODYSSÉE D’ULYSSE

Nous vous donnons rendez-vous cette année à la Comédie de Caen, Théâtre d’Hérouville le samedi 6 juin à 20h

Pour cette année 2025/2026, les Artistochats vous présentent l’Odyssée d’Ulysse. Un voyage antique qui vous transportera en plein cœur de la guerre de Troie avant de voyager sur les mers tortueuses de la Méditerranée où Ulysse et ses compagnons affrontent tempêtes et monstres dans l’espoir de retourner sur Ithaque.Une mise en scène signée Eva Viot.

UN PROJET COLLECTIF

Fondée en 1982, Les Artistochats est une école de cirque hérouvillaise engagée en faveur d’une pratique inclusive. Cette année encore, un groupe adultes de l’AIT (Atelier d’Insertion au Travail) d’Hérouville-Saint-Clair, ainsi que trois enfants de l’hôpital de jour pédopsychiatrique du Chemin Vert évolueront sur scène.

Pour donner vie à cette soirée, les proches des adhérent-es se sont, comme les années précédentes, mobilisés avec entrain. Ateliers coutures, création de décors, appui logistique et organisationnel aux côtés des membres du CA, plus d’une trentaine de personnes s’engagent pour vous proposer un spectacle de qualité.

Durée 2h30 dont 30 min d’entracte.

Avant et après le spectacle vous pourrez acheter des goodies des Artistochats. Pendant l’entracte boisson et gâteau en vente.

Ouverture des portes à 19h40. Les places ne sont pas attitrées, nous ne vous garantissons pas des places regroupées si vous arrivez trop tard.

Pour valider votre billet sur place, deux options Nous présenter le e-billet à scanner- Nous présenter le billet imprimé à scanner .

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 square du théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 6 41 07 05 08 artistochats@gmail.com

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English : L’Odyssée d’Ulysse Cirque

Les Artistochats present L’ODYSSÉE D’ULYSSE.

We look forward to seeing you this year at the Comédie de Caen, Théâtre d’Hérouville on Saturday 6 June at 8pm.

In 2025/2026, Les Artistochats present Ulysses’ Odyssey.

L’événement L’Odyssée d’Ulysse Cirque Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Caen la Mer