L’Odyssée GastrOenologique Lacommande

Inspiré des Journées Européennes du Patrimoine, Vignobles en Scène est le grand rendez-vous annuel de l’œnotourisme en France. Chaque 3ᵉ week-end d’octobre, les destinations labellisées Vignobles & Découvertes vous proposent un programme riche et accessible, pour vivre le vignoble autrement. Dégustations, balades, spectacles, rencontres… Un moment unique pour (re)découvrir la diversité des terroirs français, entre culture, patrimoine et plaisir des sens.

Parcourez à vélo électrique les coteaux du Jurançon, faites halte chez un fromager, un biscuitier et un vigneron pour des dégustations pleines de saveurs. Après un pique-nique dans les vignes, rejoignez la Commanderie de Lacommande pour une immersion sensorielle unique et une plongée dans l’histoire locale. .

