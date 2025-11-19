L’Odyssée Lumineuse au Parc floral de Paris Parc floral de Paris Paris

Bienvenue dans l’univers de l’Odyssée Lumineuse ! A la tombée de la nuit, un monde secret et merveilleux s’offre aux promeneurs. Toutes générations confondues, les voilà embarqués dans cette balade onirique qui s’articule autour de multiples tableaux enchantés et enchanteurs.

Spectacle de drônes

Le spectacle de drones est une expérience offerte aux visiteurs de l’Odyssée Lumineuse. Venez admirer un ballet aérien poétique et spectaculaire qui illuminera le ciel du Parc Floral.

Spectacle compris dans le billet.

Il dépend des conditions météo : en cas de pluie ou de vent fort, il peut être annulé ou son horaire ajusté. Les billets ne sont pas remboursables, nous vous conseillons d’opter pour le billet Open, valable le jour de votre choix.

Horaire du spectacle : 18h45 / 19h45 et 20h45

Découvrez la Magie des Aurores Boréales !

Les aurores boréales illumineront le ciel de l’exposition, créant une ambiance féerique et inoubliable. Visible en continu pendant toute la soirée !

Le spectacle 2025 : Les bulles géantes

En plus de l’exposition des lanternes, profitez d’un spectacle de bulles !

Véritable artiste de la féérie, Alberto Leone fait danser d’immenses bulles lumineuses qui se mêlent à la magie des lanternes pour un moment suspendu et poétique.

Les horaires du spectacle : 19h30 / 20h30 / 21h15

A la tombée de la nuit jusqu’au 19 janvier, le Parc floral invite à un promenade féérique. Cette édition propose un voyage féerique à travers des univers entièrement renouvelés : le pôle Nord et ses Inuits, ours blancs et étoiles de neige géantes, le Japon poétique et coloré, la forêt de champignons géants, la vallée des dresseurs de dragons, ou encore la jungle mystérieuse.

Du lundi 05 janvier 2026 au dimanche 11 janvier 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 17h30 à 22h00

Du samedi 20 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 17h30 à 22h00

Du mercredi 19 novembre 2025 au vendredi 19 décembre 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 17h30 à 22h00

payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-19T18:30:00+01:00

fin : 2026-01-11T23:00:00+01:00

Parc floral de Paris 118 Route de la pyramide 75012 Paris

https://odysseelumineuse.fr/paris https://www.facebook.com/1001lumieres.fr?locale=fr_FR https://www.facebook.com/1001lumieres.fr?locale=fr_FR