L’ODYSSEE LUMINEUSE – BILLET DATE – L’ODYSSEE LUMINEUSE – PARC BORDELAIS Bordeaux

L’ODYSSEE LUMINEUSE – BILLET DATE – L’ODYSSEE LUMINEUSE Début : 2025-12-12 à 18:00. Tarif : – euros.

L’ODYSSEE LUMINEUSE Billet daté du 12 décembre 2025 au 11 janvier 2026.Prévente Ticketmaster et son réseau de partenaires du 03 au 10 octobre. L’Odyssée Lumineuse – Un voyage féérique en plein coeur de Bordeaux au Parc Bordelais.Une balade magique entièrement renouvelée vous attend, où le Parc Bordelais s’illumine de nouvelles œuvres lumineuses monumentales.Laissez-vous émerveiller par les incontournables aurores boréales, déjà plébiscitées par des milliers de visiteurs.Un rendez-vous exceptionnel, à partager en famille ou entre amis, où poésie et technologie se rencontrent pour créer des souvenirs inoubliables.

PARC BORDELAIS RUE DU BOCAGE 33200 Bordeaux 33