L’ODYSSEE LUMINEUSE – BILLET DATE – L’ODYSSEE LUMINEUSE PARC FLORAL DE PARIS Paris

L’ODYSSEE LUMINEUSE – BILLET DATE – L’ODYSSEE LUMINEUSE Début : 2026-01-07 à 17:30. Tarif : – euros.

L’ODYSSEE LUMINEUSE Du 19 novembre 2025 au 11 janvier 2026.(Excepté les : – lundis 24/11, 01/12, 08/12, 15/12, 05/01 – mardis 25/11, 02/12, 09/12, 16/12, 06/12)Billet daté valable sur la séance choisie. Ouverture du parc dès 17h30Les entrées sont possibles jusqu’à 21h30Fermeture à 22h00Durée de la visite: environ 1h30L’Odyssée Lumineuse – Un voyage féérique au Parc Floral de ParisUne balade magique entièrement renouvelée vous attend, où le Parc Floral de Paris s’illumine de nouvelles œuvres lumineuses monumentales.Laissez-vous émerveiller par les incontournables aurores boréales, déjà plébiscitées par des milliers de visiteurs.Cette année, un temps fort viendra sublimer la promenade : trois spectacles de drones lumineux chaque soir, à 18h45, 19h45 et 20h45*.Un rendez-vous exceptionnel, à partager en famille ou entre amis, où poésie et technologie se rencontrent pour créer des souvenirs inoubliables.* Les spectacles de drones sont une expérience offerte aux visiteurs et dépendent des conditions météorologiques (pluie, vent). En cas d’annulation, les billets ne sont ni échangés ni remboursés. Pour vous éviter ce type de désagrément, nous vous conseillons d’opter pour le billet OPEN, qui vous permet de choisir librement votre jour de visite selon la météo.

PARC FLORAL DE PARIS ROUTE DU CHAMPS DE MANOEUVRE 75012 Paris 75