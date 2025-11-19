L’ODYSSEE LUMINEUSE – BILLET OPEN – L’ODYSSE LUMINEUSE – BILLET OPEN – PARC BORDELAIS Bordeaux

L’ODYSSEE LUMINEUSE – BILLET OPEN – L’ODYSSE LUMINEUSE – BILLET OPEN Début : 2025-12-12 à 00:00. Tarif : – euros.

L’ODYSSE LUMINEUSEBillet open valable sur la date de votre choix, du 12 décembre 2025 au 11 janvier 2026. Prévente Ticketmaster et son réseau de partenaires du 03 au 10 octobre 2025. L’Odyssée Lumineuse – Un voyage féérique en plein coeur de Bordeaux au Parc Bordelais.Une balade magique entièrement renouvelée vous attend, où le Parc Bordelais s’illumine de nouvelles œuvres lumineuses monumentales.Laissez-vous émerveiller par les incontournables aurores boréales, déjà plébiscitées par des milliers de visiteurs.Un rendez-vous exceptionnel, à partager en famille ou entre amis, où poésie et technologie se rencontrent pour créer des souvenirs inoubliables.Billet OPEN – Liberté et flexibilitéLe billet OPEN vous offre la possibilité de venir le jour de votre choix, sans aucune restriction de date.Il vous permet ainsi de planifier votre visite en fonction des meilleures conditions météorologiques, afin de profiter pleinement de l’expérience magique des œuvres lumineuses et des spectacles proposés.Une solution idéale pour vivre l’Odyssée Lumineuse dans les meilleures conditions.

PARC BORDELAIS RUE DU BOCAGE 33200 Bordeaux 33