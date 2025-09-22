L’ODYSSÉE

Meyrueis Lozère

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 20:30:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Et si rejouer les histoires d’hier nous aidait à vivre celles d’aujourd’hui ?

Télémaque est le fils d’Ulysse, un héros parti depuis longtemps. Il est seul, en colère, et se pose beaucoup de questions. Sur la plage, il rencontre d’autres enfants, eux aussi sans père. Ensemble, ils rejouent l’histoire d’Ulysse les monstres, la guerre, l’amour, les aventures…

Et si rejouer les histoires d’hier nous aidait à vivre celles d’aujourd’hui ?

Télémaque est le fils d’Ulysse, un héros parti depuis longtemps. Il est seul, en colère, et se pose beaucoup de questions. Sur la plage, il rencontre d’autres enfants, eux aussi sans père. Ensemble, ils rejouent l’histoire d’Ulysse les monstres, la guerre, l’amour, les aventures… Avec eux, Télémaque apprend à grandir, à rêver, et à trouver sa place. Une version moderne, drôle et touchante de L’Odyssée d’Homère, écrite par Marion Aubert et mise en scène par Marion Guerrero.

Un spectacle avec de la musique rock en live, un décor inspiré de la science-fiction et une puissante énergie. Un voyage plein d’émotions pour petits et grands.

Spectacle co-accueilli à Meyrueis par Scènes Croisées avec la Genette Verte Complexe culturel sud Lozère et l’EPCI Gorges Causses Cévennes .

Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

What if replaying yesterday?s stories helped us to live today?s?

Telemachus is the son of long-departed hero Ulysses. He is lonely, angry and full of questions. On the beach, he meets other children, also fatherless. Together, they re-enact the story of Ulysses: monsters, war, love, adventures?

German :

Was wäre, wenn das Nachspielen der Geschichten von gestern uns helfen würde, die Geschichten von heute zu leben?

Telemachos ist der Sohn von Odysseus, einem Helden, der schon lange fort ist. Er ist einsam, wütend und hat viele Fragen. Am Strand trifft er andere Kinder, die ebenfalls keinen Vater haben. Gemeinsam spielen sie die Geschichte von Odysseus nach: Ungeheuer, Krieg, Liebe, Abenteuer?

Italiano :

E se rievocare le storie di ieri ci aiutasse a vivere quelle di oggi?

Telemaco è il figlio di Ulisse, un eroe ormai scomparso. È solo, arrabbiato e pieno di domande. Sulla spiaggia incontra altri bambini, anch’essi orfani di padre. Insieme, rivivono la storia di Ulisse: mostri, guerra, amore, avventure?

Espanol :

¿Y si recrear las historias de ayer nos ayudara a vivir las de hoy?

Telémaco es hijo de Ulises, un héroe desaparecido hace mucho tiempo. Está solo, enfadado y lleno de preguntas. En la playa, conoce a otros niños que también son huérfanos de padre. Juntos recrean la historia de Ulises: monstruos, guerra, amor, aventuras..

L’événement L’ODYSSÉE Meyrueis a été mis à jour le 2025-09-22 par 48-CDT48