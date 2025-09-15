L’ODYSSÉE Meyrueis

L’ODYSSÉE Meyrueis mardi 31 mars 2026.

L’ODYSSÉE

Salle Polyvalente Meyrueis Lozère

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 20:30:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Télémaque revisite L’Odyssée à hauteur d’enfant. Seul et en colère, le fils d’Ulysse rejoue l’histoire de son père avec d’autres enfants sans repères. Une version moderne, drôle et émouvante du mythe, mêlant rock en live, science-fiction et réflexion sur la figure du héros. Dès 9 ans 1h Tarifs 12 / 10 / 6 €

Et si rejouer les histoires d’hier nous aidait à vivre celles d’aujourd’hui ? Télémaque est le fils d’Ulysse, un héros parti depuis longtemps. Il est seul, en colère, et se pose beaucoup de questions.

Sur la plage, il rencontre d’autres enfants, eux aussi sans père. Ensemble, ils rejouent l’histoire d’Ulysse les monstres, la guerre, l’amour, les aventures… Avec eux, Télémaque apprend à grandir, à rêver, et à trouver sa place.

Une version moderne, drôle et touchante de L’Odyssée d’Homère, écrite par Marion Aubert et mise en scène par Marion Guerrero. Un spectacle fort, avec de la musique rock en live, un décor inspiré de la science-fiction et une puissante énergie. Un spectacle qui déconstruit la place du héros.

Spectacle co-accueilli avec Scènes Croisées de Lozère et la commune de Meyrueis.

Dès 9 ans

Salle Polyvalente Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 23 60

English :

Télémaque revisits The Odyssey from a child?s point of view. Alone and angry, Ulysses? son re-enacts his father?s story with other children who have lost their bearings. A modern, funny and moving version of the myth, combining live rock, science fiction and reflection on the figure of the hero. Ages 9 and up ? 1h ? Price: 12 / 10 / 6 ?

German :

Telemachos erzählt die Odyssee aus der Sicht eines Kindes. Einsam und wütend spielt der Sohn von Odysseus die Geschichte seines Vaters mit anderen orientierungslosen Kindern nach. Eine moderne, lustige und bewegende Version des Mythos, die Live-Rock, Science-Fiction und Reflexion über die Figur des Helden miteinander verbindet. Ab 9 Jahren ? 1 Stunde ? Tarife: 12 / 10 / 6 ?

Italiano :

Télémaque rivisita l’Odissea dal punto di vista di un bambino. Solo e arrabbiato, il figlio di Ulisse rievoca la storia del padre con altri bambini che hanno perso l’orientamento. Una versione moderna, divertente e commovente del mito, che unisce rock dal vivo, fantascienza e una riflessione sulla figura dell’eroe. A partire dai 9 anni ? 1 ora ? Prezzo: 12 / 10 / 6 ?

Espanol :

Télémaque revisita La Odisea desde la perspectiva de un niño. Solo y enfadado, el hijo de Ulises recrea la historia de su padre con otros niños que han perdido el norte. Una versión moderna, divertida y conmovedora del mito, que combina rock en directo, ciencia ficción y una reflexión sobre la figura del héroe. A partir de 9 años ? 1 hora ? Precio: 12 / 10 / 6 ?

