L’Odyssée nocturne de Charlie Cie Ladislas Salle polyvalente de la Cour Vair-sur-Loire
L’Odyssée nocturne de Charlie Cie Ladislas Salle polyvalente de la Cour Vair-sur-Loire samedi 25 octobre 2025.
L’Odyssée nocturne de Charlie Cie Ladislas
Salle polyvalente de la Cour 115 impasse des églantiers Vair-sur-Loire Loire-Atlantique
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 16:00:00
fin : 2025-10-25 17:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Partez en famille pour un voyage fantastique à travers le monde aux côtés de Charlie.
Des décors géants aquarellés, des marionnettes articulées, des personnages hauts en couleur, des animaux exotiques…
Des musiques et chansons live par 3 multi-instrumentistes pour un spectacle rythmé, interactif et joyeux, accessible dès le plus jeune âge. .
Salle polyvalente de la Cour 115 impasse des églantiers Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Take the whole family on a fantastic journey around the world with Charlie.
German :
Begeben Sie sich mit Ihrer Familie an Charlies Seite auf eine fantastische Reise durch die Welt.
Italiano :
Portate tutta la famiglia in un fantastico viaggio intorno al mondo con Charlie.
Espanol :
Lleve a toda la familia a un fantástico viaje alrededor del mundo con Charlie.
L’événement L’Odyssée nocturne de Charlie Cie Ladislas Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-05 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis