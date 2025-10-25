L’Odyssée nocturne de Charlie Cie Ladislas Salle polyvalente de la Cour Vair-sur-Loire

Salle polyvalente de la Cour 115 impasse des églantiers Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-10-25 16:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Partez en famille pour un voyage fantastique à travers le monde aux côtés de Charlie.

Des décors géants aquarellés, des marionnettes articulées, des personnages hauts en couleur, des animaux exotiques…

Des musiques et chansons live par 3 multi-instrumentistes pour un spectacle rythmé, interactif et joyeux, accessible dès le plus jeune âge. .

English :

Take the whole family on a fantastic journey around the world with Charlie.

German :

Begeben Sie sich mit Ihrer Familie an Charlies Seite auf eine fantastische Reise durch die Welt.

Italiano :

Portate tutta la famiglia in un fantastico viaggio intorno al mondo con Charlie.

Espanol :

Lleve a toda la familia a un fantástico viaje alrededor del mundo con Charlie.

