L’Odyssée Pool party année 90/2000 Chartres

L’Odyssée Pool party année 90/2000

Rue du Médecin Général Beyne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Le samedi 7 Mars, l’Odyssée vous invite à changer de dimension à la piscine.Familles

On te prépare une immersion dans les tubes qui ont fait vibrer les années 90/2000’s, mais cette fois, ça se passe à l’Odyssée.

Préparez vos plus belles lunettes ! Pour vous remercier d’être toujours au rendez-vous, on transforme les bassins en véritable Pool Party. Le temps d’une soirée, on oublie le chrono et les longueurs sérieuses on passe en mode détente et nostalgie. 0 .

Rue du Médecin Général Beyne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On Saturday March 7, L’Odyssée invites you to change dimensions at the pool.

