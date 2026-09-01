Informations pratiques

Joinville

L’Odyssée pour l’Emploi

Salle des fêtes Raymond Hanin Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Tout public

Nouvelle Équation, en partenariat avec la Mission Locale, France Travail, la Région Grand Est, la Maison des Solidarités et Active Radio, organise la 2e édition du forum « L’Odyssée pour l’Emploi » le mardi 22 septembre 2026 à la salle des fêtes de Joinville.

Un rendez-vous autour de trois pôles (Insertion, Formation, Emploi) pour favoriser les rencontres entre entreprises, partenaires, organismes de formation et personnes en recherche d’emploi ou d’orientation.

Au programme :

Des recruteurs qui recrutent (oui, oui, ça existe !)

Des formations pour donner un coup de boost à votre avenir.

Des professionnels de l’insertion prêts à vous accompagner.

Et probablement quelques cafés pour tenir le rythme.

Pas besoin de traverser les mers comme Ulysse.

Juste de franchir la porte de la Salle des Fêtes Raymond Hanin.

De 13h30 à 16h30

N’oubliez pas votre CV ! Il pourrait bien décrocher un entretien avant vous…

Entrée gratuite. Venez comme vous êtes… mais avec votre motivation ! .

Salle des fêtes Raymond Hanin Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 38 82 contact@nouvelle-equation.fr

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English :

L’événement L’Odyssée pour l’Emploi Joinville a été mis à jour le 2026-09-09 par Antenne de Joinville