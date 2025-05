L’Odyssée – Cabaret Saint-Jean-de-Sauves, 7 juin 2025 14:00, Saint-Jean-de-Sauves.

Vienne

L’Odyssée Cabaret 4 Rue de la Cure Saint-Jean-de-Sauves Vienne

Début : 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-07

2025-06-07

⏳ De 14h00 à 21h00

Découvrez nos quatre spectacles immersifs, entre histoire et légende

• Le Serment de la Relique (nouveauté 2025) Assistez au mariage d’Agnès et Guillaume, au pied de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié.

• La Bataille des Dames Suivez le destin bouleversant d’une jeune bergère confrontée à l’invasion anglaise.

• L’Épée du Chevalier (nouveauté 2025) Partez sur les traces d’un jeune chevalier en quête de son épée perdue.

• La Fontaine du Poète Traversez la forêt et laissez-vous émouvoir par les souvenirs d’Adélaïde et Olympe, mêlant récit poétique et ballet aquatique à la fontaine Dagaud.

Au cœur du village

Artisans, stands de maquillage médiéval, jeux pour toute la famille, animations, séances photo en costumes et espaces de restauration vous attendent .

Cabaret 4 Rue de la Cure

Saint-Jean-de-Sauves 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 42 38 81 odysseespectaclenocturne@gmail.com

