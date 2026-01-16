L’Odyssée Soirée Ice Dating Chartres

L’Odyssée Soirée Ice Dating

Rue du Médecin Général Beyne Chartres Eure-et-Loir

Début : Samedi 2026-02-07

fin : 2026-02-08

Samedi 7 février, la patinoire t’invite à une soirée Ice Dating un moment dédié aux rencontres sur la glace, dans une ambiance festive et conviviale. Jeux, musique et bonne humeur seront au rendez-vous pour briser la glace et créer de belles connexions.Familles

Place aux rencontres et à la convivialité avec l’Ice dating ! Sur place, les patineurs auront l’occasion de briser la glace, au sens propre comme figuré, dans une ambiance chaleureuse et ludique. Entre jeux de regards, activités animées et musique entrainante, c’est l’opportunité parfaite pour faire connaissance et peut être rencontrer sa moitié, tout en partageant un moment original et inoubliable .

Rue du Médecin Général Beyne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 33 33

English :

Saturday February 7, the ice rink invites you to an Ice Dating evening: a moment dedicated to meeting new people on the ice, in a festive and friendly atmosphere. Games, music and good spirits will be on hand to break the ice and make great connections.

