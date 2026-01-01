L’Odyssée Soirée Intensité Chartres

L’Odyssée Soirée Intensité

Samedi 31 janvier, la patinoire se transforme en boîte de nuit glacée avec Radio Intensité. Musique, lumières et énergie te promettent une soirée intense sur la glace.Familles

Samedi 31 janvier profitez d’une soirée qui porte bien son nom Intensité ! Rythme puissants jeux de lumière et ambiance énergique transforment la patinoire en véritable boite de nuit glacée avec radio intensité. Patiner devient une expérience immersive où la musique et les sensations forte prennent le dessus. Un rendez-vous parfait pour tout ceux qui veulent vibrer et se défouler sur la glace, au cœur d’une atmosphère survoltée .

Rue du Médecin Général Beyne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 33 33

English :

On Saturday January 31, the ice rink transforms into an icy nightclub with Radio Intensité. Music, lights and energy promise an intense evening on the ice.

