L’Odyssée Soirée Mario Pat’

Rue du Médecin Général Beyne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-21

Samedi 21 février, la patinoire se plonge dans l’univers de Mario le temps d’une soirée sur glace pleine de couleurs et de folie. Dans une ambiance fun et légèrement compétitive, chacun pourra incarner son héros préféré et profiter d’un moment festif, entre jeu vidéo et patinage. Une soirée originalFamilles

Plongez dans l’univers coloré et délirant de Mario avec une soirée sur glace inspirée du célèbre jeu vidéo. Costumes, défis et musiques emblématiques viendront rythmer la soirée, pour le plus grand bonheur des fans. L’ambiance promet d’être à la fois fun et compétitive, où chacun pourra incarner son héros préféré le temps d’une glissade endiablée. Une occasion unique de mêler esprit jeu vidéo et patinage festif ! .

Rue du Médecin Général Beyne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 33 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday, February 21, the skating rink plunges into the world of Mario for an evening on ice full of color and madness. In a fun and slightly competitive atmosphere, everyone will be able to play the role of their favorite hero and enjoy a festive moment, between video games and skating. An original evening

L’événement L’Odyssée Soirée Mario Pat’ Chartres a été mis à jour le 2026-01-16 par OT CHARTRES