L’Odyssée Soirée Mousse Chartres

L’Odyssée Soirée Mousse

Rue du Médecin Général Beyne Chartres Eure-et-Loir

Début : Samedi 2026-03-14

fin : 2026-03-15

2026-03-14

Samedi 14 mars, la patinoire se transforme en dancefloor givré couvert de mousse musique, rires et ambiance déjantée pour une soirée fun et inoubliable entre amis.Familles

Préparez-vous à une patinoire transformée en véritable dancefloor glacé, recouvert de mousse ! La Soirée Mousse promet des éclats de rire, de la musique à fond et une ambiance déjantée. Entre patinage et fête, cet événement hors du commun fera fondre la glace au rythme des bulles et des pas de danse. Une expérience inoubliable pour s’amuser entre amis dans un cadre totalement insolite. .

Rue du Médecin Général Beyne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 33 33

English :

On Saturday March 14, the ice rink is transformed into a frosty dancefloor covered in foam: music, laughter and a crazy atmosphere for a fun and unforgettable evening with friends.

