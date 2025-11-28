L’ODYSSEE SONORE – THEATRE ANTIQUE Orange

L’ODYSSEE SONORE Début : 2025-12-20 à 20:30. Tarif : – euros.

L’ODYSSÉE SONORE, IMMERSION DANS UN UNIVERS EXTRAORDINAIRELe Théâtre antique d’Orange propose un nouveau chapitre de l’Odyssée sonore: Quand les dieux s’en mêlent. Ce videomapping monumental, projeté sur l’ensemble du Théâtre antique s’accompagne d’une immersion sonore grâce à une technologie de réalité sonore augmentée. Équipé d’un casque, vous serez guidé par la voix des dieux, invités à intergair avec l’histoire, à déclencher des sons et des images spectaculaires qui prennent vie sous vos yeux. Afin de s’équiper, il est indispensable d’arriver entre 20 et 30 minutes avant le début de la projection. L’Odyssée sonore n’est pas accessible aux enfants de moins de 7 ans en raison du caractère immersif de l’expérience et de la fragilité du matériel. Il est toutefois possible d’assister au spectacle avec un enfant de moins de 7 ans mais il ne pourra pas être équipé du casque et du smartphone. Les enfants doivent rester sous votre surveillance et vous devez être vigilants aux risques de chute. L’EXPÉRIENCE DU MULTISENSORIELÀ travers ce spectacle d’un genre nouveau, découvrez une double expérience inédite : l’excellence acoustique grâce à un casque audio haute définition spatialisé et géolocalisé et l’immersion visuelle avec un videomapping monumental projeté sur l’ensemble du Théâtre antique, entièrement généré par l’intelligence artificielle. Sensations et frissons garantis !UN SPECTACLE ACCESSIBLE POUR PETITS ET GRANDSLe Théâtre étant avant tout un lieu de partage et d’échanges, ce parcours-spectacle, véritable œuvre mythologique contemporaine, est accessible à tous les publics et conçu pour être vécu entre amis ou en famille. Petits et grands partageront des moments inoubliables, tout en s’amusant à reconnaître les sons qui viennent de registres, de styles, et d’époques variés.L’ODYSSÉE SONORE EN QUELQUES MOTS45 minutes d’expériencePremier videomapping généré intégralement par intelligence artificielle5000 m² de découverteRestitution d’une qualité d’écoute haute-définition via un casque binaural

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE ANTIQUE PLACE DES FRERES MOUNET 84100 Orange 84