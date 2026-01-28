L’Odyssée Ultim Port Vauban Antibes

L’Odyssée Ultim

Sur les traces d’Ulysse, cinq trimarans de la Classe ULTIM®, les voiliers les plus rapides autour de la planète, s’élanceront pour un sprint de plus de 2000 milles nautiques au départ et à l’arrivée d’Antibes en passant par Olympie.

Following in the footsteps of Ulysses, five ULTIM® Class trimarans, the fastest sailboats around the planet, will embark on a sprint of more than 2000 nautical miles starting and finishing in Antibes via Olympia.

