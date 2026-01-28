L’Odyssée Ultim Port Vauban Antibes
L’Odyssée Ultim Port Vauban Antibes mercredi 29 avril 2026.
L’Odyssée Ultim
Port Vauban Avenue du 11 Novembre Port Vauban Antibes Alpes-Maritimes
Début : 2026-04-29 11:00:00
fin : 2026-05-10 20:30:00
2026-04-29
Sur les traces d’Ulysse, cinq trimarans de la Classe ULTIM®, les voiliers les plus rapides autour de la planète, s’élanceront pour un sprint de plus de 2000 milles nautiques au départ et à l’arrivée d’Antibes en passant par Olympie.
Port Vauban Avenue du 11 Novembre Port Vauban Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 accueil@antibesjuanlespins.com
English :
Following in the footsteps of Ulysses, five ULTIM® Class trimarans, the fastest sailboats around the planet, will embark on a sprint of more than 2000 nautical miles starting and finishing in Antibes via Olympia.
