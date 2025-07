L’OEIL DANS LE RETRO SOIRÉE NOSFERATU(S) SEW Manufacture des Tabacs Morlaix

L’OEIL DANS LE RETRO SOIRÉE NOSFERATU(S) SEW Manufacture des Tabacs Morlaix vendredi 8 août 2025.

L’OEIL DANS LE RETRO SOIRÉE NOSFERATU(S)

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 22:30:00

fin : 2025-08-08 00:30:00

Date(s) :

2025-08-08

Dans le cadre de son cycle Entretien(s) ton summer body avec un vampire, L’Oeil dans le Rétro vous propose une soirée NOSFERATU(S).

À 20h30

NOSFERATU LE VAMPIRE (1922) de Friedrich Wilhelm Murnau

En 1838, Thomas Hutter, commis d’agent immobilier, quitte sa jeune femme Ellen pour le château du comte Orlok dans les Carpates. Là-bas, Hutter découvre que le comte est en fait Nosferatu le vampire et est victime des morsures répétées du monstre. Celui-ci quitte son château dans un cercueil rempli de terre et, après un voyage en voilier au cours duquel il décime l’équipage terrorisé, va prendre livraison de sa nouvelle demeure, située face à celle de Hutter et Ellen…

À 22h30

NOSFERATU FANTÔME DE LA NUIT (1979) de Werner Herzog.

Interdit aux moins de 12 ans

Au XIXe siècle, Jonathan Harker se rend en Transylvanie pour vendre un manoir au comte Dracula. Sur la route, les villageois lui conseillent de rebrousser chemin mais le jeune homme refuse. Au moment de la signature, Dracula aperçoit un portrait de la fiancée de Harker, identique en tous points à sa défunte épouse. Jonathan est fait prisonnier et le comte se rend à Londres pour retrouver la jeune femme. .

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’OEIL DANS LE RETRO SOIRÉE NOSFERATU(S) Morlaix a été mis à jour le 2025-07-29 par OT BAIE DE MORLAIX