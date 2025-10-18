L’oeil de l’architecte: chasse aux détails dans le Cimetière Cimetière Américain Meuse-Argonne Romagne-sous-Montfaucon

L’oeil de l’architecte: chasse aux détails dans le Cimetière Cimetière Américain Meuse-Argonne Romagne-sous-Montfaucon samedi 18 octobre 2025.

L’oeil de l’architecte: chasse aux détails dans le Cimetière 18 et 19 octobre Cimetière Américain Meuse-Argonne Meuse

les mineurs sont sous la responsabilité d’un adulte sur le site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-19T13:00:00 – 2025-10-19T15:00:00

Activité familiale pour découvrir le cimetière Américain Meuse-Argonne.

Les enfants de 4 à 12 ans, leurs parents et grands parents sont invités à participer à une chasse aux détails. Au sein du plus grand cimetière Américain d’Europe, 4 détails architecturaux devront être retrouvés et pris en photo par les participants. Les joueurs pourront ainsi prouver aux guides sur place qu’ils ont réussi le défi et repartiront avec un souvenir du lieu pour chaque équipe. Cette activité gratuite est disponible en partant du centre de visiteurs de 10h à 12h et de 13h à 15h.

Cimetière Américain Meuse-Argonne rue du General Pershing 55110 Romagne-sous-Montfaucon Romagne-sous-Montfaucon 55110 Meuse Grand Est 0329851418 https://www.abmc.gov/ Le cimetière est situé à l’est du village de Romagne-sous-Montfaucon, à 40 kilomètres au nord-ouest de Verdun. 14 246 Américains y sont enterrés, ce qui en fait le plus important cimetière américain de la Première Guerre mondiale. Les noms de 954 disparus sont gravés sur les murs des loggias qui entourent la chapelle.

Le centre des visiteurs explique le rôle majeur de l’engagement des Américains et de l’offensive Meuse-Argonne dans la Grande Guerre, tout en invitant à une expérience immersive grâce à la scénographie du lieu.

Une salle commémorative est dédiée à l’histoire du cimetière, à l’expérience de soldats enterrés là ou ayant participé à l’offensive. Un écran interactif permet de feuilleter le registre des tout premiers visiteurs de ce cimetière américain, le plus grand d’Europe.

Une autre salle évoque l’histoire militaire : l’intervention des Américains au cours de la guerre, l’offensive Meuse-Argonne, le quotidien des soldats, le matériel utilisé sur le front. Un écran géant projette des scènes de films mixant des images d’époque et des reconstitutions historiques. Parking tous véhicules.

Activité familiale pour découvrir le cimetière Américain Meuse-Argonne.

©abmc