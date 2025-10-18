L’oeil de l’architecte: chasse aux détails sur la Butte de Montfaucon Monument Américain de Montfaucon Montfaucon-d’Argonne

L'oeil de l'architecte: chasse aux détails sur la Butte de Montfaucon 18 et 19 octobre Monument Américain de Montfaucon Meuse

les mineurs sont sous la responsabilité d’un adulte au sein du site

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-19T13:00:00 – 2025-10-19T15:00:00

Activité familiale pour découvrir la Butte de Montfaucon.

Les enfants de 4 à 12 ans, leurs parents et grands parents sont invités à participer à une chasse aux détails. Au sein des ruines de la collegiale et du Monument Américain, 4 détails architecturaux devront être retrouvés et pris en photo par les participants. Les joueurs pourront ainsi prouver aux guides sur place qu’ils ont réussi le défi et repartiront avec un souvenir du lieu pour chaque équipe. Cette activité gratuite est disponible en partant du batiment d’accueil de 10h à 12h et de 13h à 15h.

Monument Américain de Montfaucon Rue d’Amérique, 55270 Montfaucon-d’Argonne Montfaucon-d’Argonne 55270 Meuse Grand Est 03 29 85 14 18 https://www.abmc.gov/cemeteries-memorials/about-montfaucon-american-monument/ Ce monument commémore l’offensive Meuse-Argonne, pendant laquelle la Première Armée américaine a obtenu une retraite après 47 jours de combats, du 26 septembre au 11 novembre 1918.

Il a été érigé par la Commission américaine des monuments de guerre, une agence gouvernementale des États-Unis d’Amérique, qui en assure également l’entretien.

D’une hauteur de 60 mètres, il est surmonté de la statue de Columbia, symbolisant la Liberté. Les visiteurs peuvent accéder à la plateforme d’observation pour profiter d’une vue magnifique sur la quasi-totalité du terrain conquis lors de cette offensive, qui fut la plus grande bataille de cette armée américaine durant la Première Guerre mondiale. Parking en face du Monument

©abmc