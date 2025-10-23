L’Œil de Roger Corbeau : photographies de cinéma Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris

Considéré comme l’un des plus importants photographes de cinéma des années 1930 à 1980, Roger Corbeau a débuté sa carrière avec Marcel Pagnol et a contribué à l’univers esthétique de films tels que Toni de Jean Renoir, De Mayerling à Sarajevo de Max Ophüls, Macadam de Marcel Blistène et Jacques Feyder, Le Journal d’un curé de campagne de Robert Bresson, Pattes blanches de Jean Grémillon, La Fête à Henriette de Julien Duvivier, Les Parents terribles et Orphée de Jean Cocteau, Gervaise de René Clément, Les Sorcières de Salem de Raymond Rouleau, Les Misérables de Jean-Paul Le Chanois, La Loi de Jules Dassin, mais aussi M. Arkadin et Le Procès, d’Orson Welles et Violette Nozière de Claude Chabrol. Près de 150 films en 50 ans de carrière !

Fasciné depuis son adolescence par le cinéma et les acteurs, Roger Corbeau collectionne les photographies, les livres et les revues, qui ne cesseront de l’inspirer.

Maitre du noir et du blanc, il s’impose comme un grand portraitiste, puis apprivoise la couleur avec un goût très sûr. Son style singulier, immédiatement reconnaissable, fait de contraste appuyés ou d’effets charbonneux, sublime et immortalise Arletty, Brigitte Bardot, Faye Dunaway, Fernandel, Jodie Foster, Louis de Funès, Jean Gabin, Annie Girardot, Isabelle Huppert, Louis Jouvet, Sophia Loren, ou encore Jean Marais, Mélina Mercouri, Raimu, Simone Signoret et Michel Simon.

Réalisée à partir du fonds Roger Corbeau et de ses collections, l’exposition de la Fondation Pathé rendra hommage à un illustre photographe dont l’œuvre est à redécouvrir.

Après son exposition consacrée aux affiches de films (« Faire impression, quand l’affiche de cinéma s’invente » à voir jusqu’au 27 septembre 2025), la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé dédiera ses espaces aux photographies de Roger Corbeau (1908-1995).

Du jeudi 23 octobre 2025 au samedi 31 janvier 2026 :

payant

Accès aux espaces d’exposition uniquement

De 3 à 5 euros.

Billet couplé 1 séance de cinéma + accès aux espaces d’exposition :

De 4 à 7 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins 75013 Paris

