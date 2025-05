L’œil du photographe – Fécamp, 8 juin 2025 09:00, Fécamp.

Seine-Maritime

L’œil du photographe Fécamp Seine-Maritime

Début : 2025-06-08 09:00:00

fin : 2025-06-08 12:00:00

2025-06-08

2025-06-21

2025-07-13

2025-07-27

2025-08-03

2025-08-16

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Dans son atelier où chaque image raconte une histoire, Annie Gazé vous invite à explorer l’art de la photographie à travers son regard unique. L’œil du photographe capte l’éphémère et l’invisible. Vous découvrirez comment la sensibilité et l’observation se mêlent à la passion pour transformer une scène en une œuvre photographique pleine de sens et de beauté.

– Atelier réservé aux adultes.

– Durée 3h00.

– Rendez-vous à 9h. Lieu variable selon la date du RDV.

– Prévoir votre appareil photo et/ou téléphone.

– Prévoir chaussures adaptées et une tenue adéquate.

– Réservation obligatoire.

Une question ? Envoyez un mail à groupes@fecamptourisme.com

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 84 62 groupes@fecamptourisme.com

English : L’œil du photographe

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

In her studio, where every image tells a story, Annie Gazé invites you to explore the art of photography through her unique eyes. The photographer?s eye captures the ephemeral and the invisible. You’ll discover how sensitivity and observation combine with passion to transform a scene into a photographic work full of meaning and beauty.

Event conditions

– Workshop for adults only.

– Duration 3h00.

– Meet at 9am. Location varies according to meeting date.

– Bring your camera and/or phone.

– Bring suitable shoes and appropriate clothing.

– Reservation required.

Have a question? Send an e-mail to groupes@fecamptourisme.com

German :

OUTDOOR-TREFF

In ihrem Atelier, in dem jedes Bild eine Geschichte erzählt, lädt Annie Gazé Sie dazu ein, die Kunst der Fotografie durch ihren einzigartigen Blick zu erkunden. Das Auge des Fotografen fängt das Flüchtige und Unsichtbare ein. Sie werden entdecken, wie sich Sensibilität und Beobachtung mit Leidenschaft vermischen, um eine Szene in ein bedeutungsvolles und schönes fotografisches Werk zu verwandeln.

Bedingungen der Veranstaltung

– Workshop nur für Erwachsene.

– Dauer: 3 Stunden.

– Treffpunkt um 9 Uhr. Ort variiert je nach Datum des RDV.

– Bringen Sie Ihre Kamera und/oder Ihr Telefon mit.

– Geeignete Schuhe und angemessene Kleidung vorsehen.

– Reservierung erforderlich.

Haben Sie eine Frage? Schicken Sie eine E-Mail an groupes@fecamptourisme.com

Italiano :

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Nel suo studio, dove ogni immagine racconta una storia, Annie Gazé vi invita a esplorare l’arte della fotografia attraverso i suoi occhi unici. L’occhio del fotografo cattura l’effimero e l’invisibile. Scoprirete come la sensibilità e l’osservazione si uniscono alla passione per trasformare una scena in un’opera fotografica piena di significato e bellezza.

Condizioni dell’evento:

– Workshop per soli adulti.

– Durata 3h00.

– Punto d’incontro alle 9.00. Il luogo varia a seconda della data dell’incontro.

– Portare la macchina fotografica e/o il telefono.

– Portare calzature e abbigliamento adeguato.

– Prenotazione obbligatoria.

Avete una domanda? Inviate un’e-mail a groupes@fecamptourisme.com

Espanol :

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

En su estudio, donde cada imagen cuenta una historia, Annie Gazé le invita a explorar el arte de la fotografía a través de sus ojos únicos. El ojo del fotógrafo capta lo efímero y lo invisible. Descubrirá cómo la sensibilidad y la observación se combinan con la pasión para transformar una escena en una obra fotográfica llena de significado y belleza.

Condiciones del evento:

– Taller sólo para adultos.

– Duración 3h00.

– Punto de encuentro a las 9h00. El lugar varía según la fecha del encuentro.

– Traer cámara de fotos y/o teléfono.

– Llevar calzado adecuado y ropa apropiada.

– Reserva obligatoria.

¿Tiene alguna pregunta? Envíe un correo electrónico a groupes@fecamptourisme.com

