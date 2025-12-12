L’Oeil du tigre Gala de boxe Casino Municipal/Salon Diane Biarritz

L’Oeil du tigre Gala de boxe

Casino Municipal/Salon Diane 1 Avenue Edouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Gala de boxe 5 combats

Animation DJ set Restauration et boissons sur place

Dress code Années Folles .

Casino Municipal/Salon Diane 1 Avenue Edouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

