L’Oeil du tigre Gala de boxe Casino Municipal/Salon Diane Biarritz
L’Oeil du tigre Gala de boxe Casino Municipal/Salon Diane Biarritz vendredi 19 décembre 2025.
L’Oeil du tigre Gala de boxe
Casino Municipal/Salon Diane 1 Avenue Edouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Gala de boxe 5 combats
Animation DJ set Restauration et boissons sur place
Dress code Années Folles .
Casino Municipal/Salon Diane 1 Avenue Edouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
English : L’Oeil du tigre Gala de boxe
L’événement L’Oeil du tigre Gala de boxe Biarritz a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Biarritz