L’œil écoute Conservatoire plateau de l’auditorium Chalon-sur-Saône mardi 14 octobre 2025.

Conservatoire plateau de l’auditorium 1 rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 7 EUR

Début : 2025-10-14 12:30:00

fin : 2025-10-14 13:00:00

2025-10-14

SOLO HAUTBOIS

Dans le cadre des Cafés gourmands

Paris au tournant du XIXe siècle témoigne de l’exceptionnelle convergence des arts et de la riche fermentation de la vie intellectuelle.

Bergson affirme la suprématie de l’intuition sur le raisonnement et vise à saisir l’instantané, Einstein l’écoute et imagine l’Espace-Temps, Monet investit dans son jardin-tableau à Giverny pour capter les effets atmosphériques du temps et de la lumière, Freud et Proust analysent les rêves, la mémoire et l’irruption du passé dans le présent.

Cathédrale engloutie, Reflets dans l’eau, Nymphéas, Jardin sous la pluie…la contemplation engendre la suspension de la durée. La musique serait-elle plus à même de traduire le statisme auquel aspirent la peinture et la littérature pour en saisir l’instant ?

Et si la musique, se demande Marcel Proust, était l’exemple unique de ce qu’aurait pu être s’il n’y avait pas eu le langage, la communication des âmes ?

« L’Œil écoute » est une mystérieuse expérience synesthésique où l’alchimie lumineuse des impressionnistes répond au chant rêveur et capricieux du hautbois, instrument de prédilection d’Édith Rambaud. Avec Debussy, Silvestrini et Kœchlin, vous goûterez à la madeleine du « petit Marcel » Proust.

À l’issue du concert, un café gourmand est offert aux personnes ayant une place de concert et prenant leur repas du jour au Bistrot des Artistes, restaurant se trouvant au Conservatoire.

En résumé, l’équation magique est

1 place de concert + 1 plat du jour = 1 café gourmand offert

Réservation pour le Bistrot des artistes par mail à billetterie.saison@legrandchalon.fr (dans la mesure du possible 10 jours avant le spectacle)

Dans la limite des places disponibles .

Conservatoire plateau de l’auditorium 1 rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 communication.conservatoire@legrandchalon.fr

