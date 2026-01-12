L’œuf dans tous ses états Nouveau ! Maison de Louis Pasteur Arbois

L’œuf dans tous ses états Nouveau !

Maison de Louis Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 14:30:00

fin : 2026-02-10 16:30:00

Date(s) :

2026-02-10

L’œuf dans tous ses états ! NOUVEAU ! 6- 12 ans

Présent de l’entrée au dessert, l’œuf est dans toutes nos assiettes et ses utilisations sont nombreuses et diverses ! Découvrez à la manière d’un scientifique ce qu’est un œuf et pourquoi on peut le transformer de mille et une manière !

La présence d’un adulte est obligatoire. Si nous constatons qu’un enfant à moins de l’âge demandé le jour de l’atelier, nous nous réservons le droit de lui refuser l’entrée à l’atelier. Nous remercions les parents et grands-parents de ne pas emmener un bébé ou un enfant qui ne soit pas en âge de suivre l’atelier car il risquerait de perturber l’atelier. Les ateliers nécessitent de la concentration, ils doivent se dérouler dans les meilleures conditions possibles afin de respecter les capacités d’attention de chacun.

Réservation

Le nombre de personnes par atelier est limité ! Pensez à réserver.

Ateliers famille vacances de février

Du lundi 9 février au vendredi 20 février

2 séances par jour 10h-12h ou 14h30-16h30

Pour les vacances de février, les médiateurs pédagogiques vous proposent des ateliers scientifiques pour les enfants. Les ateliers

Les secrets du savon 6 12 ans

Venez percer les mystères de ce produit si commun comment est-il fait ? Quels sont ses composants ? Pourquoi mousse-t-il ? Comment enlève-t-il la saleté ? Et tentez de fabriquer le vôtre !

Adaptations des animaux 6-12 ans

Résister au climat, se nourrir, se reconnaître, se protéger, … viens découvrir comment les animaux se sont adaptés à leur milieu de vie pour survivre !

Histoire de microbes 4 à 7 ans !

Bactéries, virus, ils sont nombreux, ils sont partout !

Plongez dans le fascinant univers des microbes. Découvrez comment ils vivent, se reproduisent, se propagent et comprenez par l’expérimentation l’importance d’une bonne hygiène.

Et si on faisait le vide ! À partir de 8 ans !

Faire le plein est une opération qui se conçoit sans difficulté, mais faire de vide ce n’est pas le simple contraire de faire le plein. Venez expérimentez et comprendre cette notion physique pas si simple !

Programme sur deux sites

>à ARBOIS Maison de Louis Pasteur 83 rue de Courcelles 39 600 Arbois

Les ateliers ont lieu les mardis et jeudis

– L’œuf dans tous ses états 6-12 ans

Mardi 10 février

– Histoire de microbes 4-7 ans

Jeudi 12 février

– Et si on faisait le vide ? À partir de 8 ans

Mardi 17 février

– Les secrets du savon 6-12 ans

Jeudi 19 février

>à DOLE à la Maison natale de Louis Pasteur 43 rue Pasteur 39100 Dole

Les ateliers ont lieu les lundis, mercredis et vendredis

– Les secrets du savon 6-12 ans

Lundi 9 février, mercredi 18 février

– Et si on faisait le vide ? À partir de 8 ans

Mercredi 11 février

– Histoire de microbes 4-7 ans

Vendredi 13 février

– Adaptation des animaux 6-12 ans

Lundi 16 février

– L’œuf dans tous ses états 6-12 ans

Vendredi 20 février .

Maison de Louis Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 11 72 maisonarbois@terredelouispasteur.fr

