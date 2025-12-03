L’œuf sain, savoureux et durable! Foyer des Vignes La Turballe
L’œuf sain, savoureux et durable!
Foyer des Vignes 17 rue Edmond Michelet La Turballe Loire-Atlantique
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 12:30:00
2026-03-28
Leur histoire, production, vertus, entre anthropologie culinaire et découverte fermière, vous saurez tout sur l’Œuf.
Visite aux Œuf de la Presqu’ile à la Turballe. .
