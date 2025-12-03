L’œuf sain, savoureux et durable! Foyer des Vignes La Turballe

L’œuf sain, savoureux et durable!

Foyer des Vignes 17 rue Edmond Michelet La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 12:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Leur histoire, production, vertus, entre anthropologie culinaire et découverte fermière, vous saurez tout sur l’Œuf.

Visite aux Œuf de la Presqu’ile à la Turballe. .

Foyer des Vignes 17 rue Edmond Michelet La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 15 19 36 contact@bocauxlocos.fr

English :

L’événement L’œuf sain, savoureux et durable! La Turballe a été mis à jour le 2025-12-03 par ADT44