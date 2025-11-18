L’œuvre de Jean Prouvé : actualité et perspectives École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-18 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite Entrée libre et gratuite Adulte, Etudiant, Senior – Age maximum : 99

À l’appui de quelques réalisations emblématiques, la conférence souhaite porter, sans tentations agiographiques, un regard sur l’actualité de l’œuvre construite de Jean Prouvé et les enjeux de sa restauration.Intervenants :Giulia Marino, architecte, docteure en sciences et professeureFranz Graf, architecte et professeurLeurs recherches développent la connaissance des systèmes constructifs modernes et contemporains et celle de la sauvegarde du bâti du XXe siècle.Modération : Hugo Massire, maître de conférence à l’ensa Nantes –Histoire et culture architecturale______Cette conférence est organisée par la Maison de l’architecture en partenariat avec l’école nationale supérieure d’architecture de Nantes dans le cadre de l’exposition « Jean Prouvé, un patrimoine au service de l’architecture de demain », présentée jusqu’au 21 décembre à la Maison de l’architecture.

École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes Nantes 44200