L’œuvre de Jean Prouvé : actualité et perspectives École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes Nantes

L’œuvre de Jean Prouvé : actualité et perspectives École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes Nantes mardi 18 novembre 2025.

L’œuvre de Jean Prouvé : actualité et perspectives Mardi 18 novembre, 18h30 École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T18:30:00 – 2025-11-18T20:30:00

Fin : 2025-11-18T18:30:00 – 2025-11-18T20:30:00

À l’appui de quelques réalisations emblématiques, la conférence souhaite porter, sans tentations agiographiques, un regard sur l’actualité de l’œuvre construite de Jean Prouvé et les enjeux de sa restauration.

Intervenants :

Giulia Marino, architecte, docteure en sciences et professeure

Franz Graf, architecte et professeur

Leurs recherches développent la connaissance des systèmes constructifs modernes et contemporains et celle de la sauvegarde du bâti du XXe siècle.

Modération : Hugo Massire, maître de conférence à l’ensa Nantes –Histoire et culture architecturale

______

Cette conférence est organisée par la Maison de l’architecture en partenariat avec l’école nationale supérieure d’architecture de Nantes dans le cadre de l’exposition « Jean Prouvé, un patrimoine au service de l’architecture de demain », présentée jusqu’au 21 décembre à la Maison de l’architecture.

École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes 6 Quai François Mitterrand, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Regard sur l’actualité de l’œuvre construite de Jean Prouvé et les enjeux de sa restauration. architecture patrimoine