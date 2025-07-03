L’oeuvre de la saison Ruines d’un Aqueduc romain Musée de l’Échevinage Saintes
L’oeuvre de la saison Ruines d’un Aqueduc romain Musée de l’Échevinage Saintes jeudi 3 juillet 2025.
L’oeuvre de la saison Ruines d’un Aqueduc romain
Musée de l’Échevinage 29 ter rue Alsace-Lorraine Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-07-03
fin : 2025-08-19
Date(s) :
2025-07-03 2025-08-19 2025-09-09
Redécouvrez l’imposant aqueduc dans la plaine de Rome à travers le regard d’Alfred de Curzon
.
Musée de l’Échevinage 29 ter rue Alsace-Lorraine Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 52 39
English :
Rediscover the imposing aqueduct on the plain of Rome through the eyes of Alfred de Curzon
German :
Entdecken Sie das imposante Aquädukt in der Ebene von Rom durch die Augen von Alfred de Curzon neu
Italiano :
Riscoprire l’imponente acquedotto della piana di Roma attraverso gli occhi di Alfred de Curzon
Espanol :
Redescubra el imponente acueducto de la llanura de Roma a través de los ojos de Alfred de Curzon
L’événement L’oeuvre de la saison Ruines d’un Aqueduc romain Saintes a été mis à jour le 2025-07-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge