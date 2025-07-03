L’oeuvre de la saison Ruines d’un Aqueduc romain Musée de l’Échevinage Saintes

Musée de l’Échevinage 29 ter rue Alsace-Lorraine Saintes Charente-Maritime

Début : Mardi 2025-07-03

fin : 2025-08-19

2025-07-03 2025-08-19 2025-09-09

Redécouvrez l’imposant aqueduc dans la plaine de Rome à travers le regard d’Alfred de Curzon

Musée de l’Échevinage 29 ter rue Alsace-Lorraine Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 52 39

English :

Rediscover the imposing aqueduct on the plain of Rome through the eyes of Alfred de Curzon

German :

Entdecken Sie das imposante Aquädukt in der Ebene von Rom durch die Augen von Alfred de Curzon neu

Italiano :

Riscoprire l’imponente acquedotto della piana di Roma attraverso gli occhi di Alfred de Curzon

Espanol :

Redescubra el imponente acueducto de la llanura de Roma a través de los ojos de Alfred de Curzon

