L’oeuvre de la saison Statuette de femme

Musée de l’Échevinage 29 ter rue Alsace-Lorraine Saintes Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 16:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14 2026-03-28

Venez découvrir un art décoratif de l’entre-deux-guerres avec cette statuette féminine en faïence stannifère bleutée du célèbre céramiste saintais René Buthaud.

Musée de l'Échevinage 29 ter rue Alsace-Lorraine Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 52 39

English :

Come and discover the decorative art of the inter-war period with this female statuette in bluish tin-glazed earthenware by the famous Saint-Sauveur ceramist René Buthaud.

