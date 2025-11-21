L’ŒUVRE-ÉMOI-32 Je suis venu au monde très jeune dans un monde très vieux MJC Lillebonne Nancy
L’ŒUVRE-ÉMOI-32 Je suis venu au monde très jeune dans un monde très vieux
MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy Meurthe-et-Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21 22:00:00
2025-11-21
Erik Satie
Lectures, musiques, film, vidéos, exposition…
Précurseur, dadaïste avant l’heure, minimaliste, écrivain, iconoclaste, pince-sans-rire, mystique, pianiste de cabaret, génie, solitaire, original, insaisissable, satyrique…
Les mots ne manquent pas pour qualifier ou définir l’œuvre et la personnalité d’Erik Satie. En 1963, il sort de l’oubli avec la création mondiale de Vexations, pièce pour piano composée d’une unique phrase musicale répétée 840 fois, jouée par John Cage et neuf autres pianistes durant 18 heures et quarante minutes.
Depuis, l’influence d’Erik Satie ne s’est pas démentie et son œuvre est universellement reconnue.
A l’occasion du centenaire de la mort d’Erik Satie, nous vous proposons une évocation de ce musicien inclassable au travers de sa correspondance, de ses textes et de ses œuvres moins connues.
En hommage à son apport aux musiques d’aujourd’hui, à sa pensée avant-gardiste, fantaisiste voire iconoclaste à notre propre perception de la musique 100 ans après sa mort, nous présenterons aussi quelques-unes de nos créations musicales.
Avec
Frédérique Wolf-Michaux Comédienne
Jean-Louis Charpille Compositeur
Damien Charron Compositeur et pianiste
Jérôme Bourdellon Compositeur et flûtisteTout public
English :
Erik Satie
Readings, music, film, videos, exhibition…
Precursor, Dadaist before his time, minimalist, writer, iconoclast, deadpan, mystic, cabaret pianist, genius, loner, original, elusive, satyr?
There’s no shortage of words to describe or define Erik Satie’s work and personality. In 1963, he emerged from oblivion with the world premiere of Vexations, a piano piece consisting of a single musical phrase repeated 840 times, played by John Cage and nine other pianists for 18 hours and forty minutes.
Since then, Erik Satie’s influence has not waned, and his work is universally recognized.
To mark the centenary of Erik Satie’s death, we present an evocation of this unclassifiable musician through his correspondence, texts and lesser-known works.
As a tribute to his contribution to today’s music to his avant-garde, whimsical and even iconoclastic thinking to our own perception of music 100 years after his death, we’ll also be presenting some of our own musical creations.
With
Frédérique Wolf-Michaux Actress
Jean-Louis Charpille Composer
Damien Charron Composer and pianist
Jérôme Bourdellon Composer and flutist
German :
Erik Satie
Lesungen, Musik, Film, Videos, Ausstellung…
Vorläufer, Dadaist vor der Zeit, Minimalist, Schriftsteller, Ikonoklast, trockener Humor, Mystiker, Kabarettpianist, Genie, Einzelgänger, originell, schwer fassbar, satyrisch?
Es fehlt nicht an Worten, um das Werk und die Persönlichkeit von Erik Satie zu beschreiben oder zu definieren. 1963 trat er mit der Welturaufführung von Vexations, einem Klavierstück, das aus einer einzigen musikalischen Phrase besteht, die 840 Mal wiederholt wird, und von John Cage und neun anderen Pianisten 18 Stunden und 40 Minuten lang gespielt wird, aus der Vergessenheit hervor.
Seitdem ist der Einfluss von Erik Satie ungebrochen und sein Werk wird allgemein anerkannt.
Anlässlich des 100. Todestages von Erik Satie möchten wir Ihnen eine Erinnerung an diesen unklassifizierbaren Musiker anhand seiner Korrespondenz, seiner Texte und seiner weniger bekannten Werke präsentieren.
Als Hommage an seinen Beitrag zur heutigen Musik, an sein avantgardistisches, fantasievolles und sogar ikonoklastisches Denken an unsere eigene Wahrnehmung von Musik 100 Jahre nach seinem Tod werden wir auch einige unserer eigenen musikalischen Kreationen vorstellen.
Mit
Frédérique Wolf-Michaux Schauspielerin
Jean-Louis Charpille Komponist
Damien Charron Komponist und Pianist
Jérôme Bourdellon Komponist und Flötist
Italiano :
Erik Satie
Letture, musica, film, video, mostre…
Precursore, dadaista prima del tempo, minimalista, scrittore, iconoclasta, mistico, pianista da cabaret, genio, solitario, originale, sfuggente, satiro?
Non mancano le parole per descrivere o definire l’opera e la personalità di Erik Satie. Nel 1963, è emerso dall’oblio con la prima mondiale di Vexations, un pezzo per pianoforte composto da un’unica frase musicale ripetuta 840 volte, suonato da John Cage e altri nove pianisti per 18 ore e quaranta minuti.
Da allora, l’influenza di Erik Satie non è venuta meno e la sua opera è universalmente riconosciuta.
In occasione del centenario della morte di Erik Satie, vi invitiamo ad approfondire la conoscenza di questo musicista inclassificabile attraverso la sua corrispondenza, i suoi testi e le sue opere meno conosciute.
In omaggio al suo contributo alla musica contemporanea al suo pensiero avanguardista, estroso e persino iconoclasta alla nostra percezione della musica a 100 anni dalla sua morte, presenteremo anche alcune nostre creazioni musicali.
Con
Frédérique Wolf-Michaux Attore
Jean-Louis Charpille Compositore
Damien Charron Compositore e pianista
Jérôme Bourdellon Compositore e flautista
Espanol :
Erik Satie
Lecturas, música, cine, vídeos, exposición…
Precursor, dadaísta antes de tiempo, minimalista, escritor, iconoclasta, inexpresivo, místico, pianista de cabaret, genio, solitario, original, esquivo, sátiro..
No faltan palabras para describir o definir la obra y la personalidad de Erik Satie. En 1963, salió del olvido con el estreno mundial de Vexations, una pieza para piano consistente en una única frase musical repetida 840 veces, interpretada por John Cage y otros nueve pianistas durante 18 horas y cuarenta minutos.
Desde entonces, la influencia de Erik Satie no ha decaído, y su obra goza de reconocimiento universal.
Con motivo del centenario de la muerte de Erik Satie, le invitamos a acercarse a este músico inclasificable a través de su correspondencia, sus textos y sus obras menos conocidas.
Como homenaje a su contribución a la música contemporánea -a su pensamiento vanguardista, caprichoso e incluso iconoclasta- y a nuestra propia percepción de la música 100 años después de su muerte, también presentaremos algunas de nuestras propias creaciones musicales.
Con
Frédérique Wolf-Michaux Actor
Jean-Louis Charpille Compositor
Damien Charron Compositor y pianista
Jérôme Bourdellon Compositor y flautista
