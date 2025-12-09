L’Office de la culture de Domme théâtre: En côtoyer l’horizon 2122 Domme
L’Office de la culture de Domme théâtre: En côtoyer l’horizon 2122 Domme samedi 13 décembre 2025.
Salle de la Rode Domme Dordogne
Gratuit
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
L’office de la culture de Domme vous propose de participer à un spectacle de théâtre par la Compagnie du Sûr Saut En côtoyer l’horizon 2122 Océan-Mer . Texte et mise en scène A Tricard
Avec Mélodie Florence, Mélissa Martinez, Alexandre Pache, Anthony Tricard, Ludovic Moulinard (sons-lumières)
Tarif:15€, adhérents:12€, gratuit: étudiants, demandeurs d’emploi et de 16 ans
réservation au 06 02 20 04 98 ou Hello Asso OCD compagnie du Sûr Saut (https://www.ciedusursaut.com .
Salle de la Rode Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 20 04 98
English : L’Office de la culture de Domme théâtre: En côtoyer l’horizon 2122
The Domme cultural office invites you to take part in a theater show by the Compagnie du Sûr Saut En côtoyer l’horizon 2122 Océan-Mer . Written and directed by A Tricard
With Mélodie Florence, Mélissa Martinez, Alexandre Pache, Anthony Tricard, Ludovic Moulinard (sound and lighting)
