L’office de tourisme accueil le Festival Free Music Montendre

L’office de tourisme accueil le Festival Free Music

12 place des Halles Montendre Charente-Maritime

Rendez-vous dans les locaux de l’office de tourisme, à notre stand au marché de Noël pour obtenir votre billet 1 jour avant tout le monde ! Des surprises à venir.

12 place des Halles Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 03 47 bienvenue@jonzac-haute-saintonge.com

English :

Visit the Tourist Office and our stand at the Christmas Market to get your ticket 1 day before everyone else! More surprises to come.

