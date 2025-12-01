L’office de tourisme accueil le Festival Free Music Montendre
12 place des Halles Montendre Charente-Maritime
Début : 2025-12-13 11:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Rendez-vous dans les locaux de l’office de tourisme, à notre stand au marché de Noël pour obtenir votre billet 1 jour avant tout le monde ! Des surprises à venir.
12 place des Halles Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 03 47 bienvenue@jonzac-haute-saintonge.com
English :
Visit the Tourist Office and our stand at the Christmas Market to get your ticket 1 day before everyone else! More surprises to come.
