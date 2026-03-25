L’Office de tourisme fait son lancement de saison touristique 2026 !

Place de la mairie Caniac-du-Causse Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 08:30:00

fin : 2026-04-05 13:00:00

Date(s) :

2026-04-05

A l’occasion de l’évènement nature du Trail de la Braunhie, retrouvons-nous à Caniac-du-Causse le dimanche 5 avril 2026, dès 8h30.

Habitants, acteurs touristiques et visiteurs, bienvenus !

A l’occasion de l’évènement nature du Trail de la Braunhie, retrouvons-nous à Caniac-du-Causse le dimanche 5 avril 2026, dès 8h30.

Habitants, acteurs touristiques et visiteurs, bienvenus !

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Place de la mairie Caniac-du-Causse 46240 Lot Occitanie +33 5 65 21 11 39 tourisme@cc-labastide-murat.fr

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English :

On the occasion of the Trail de la Braunhie nature event, let’s get together in Caniac-du-Causse on Sunday, April 5, 2026, starting at 8:30 a.m.

Locals, tourism stakeholders and visitors, welcome!

L’événement L’Office de tourisme fait son lancement de saison touristique 2026 ! Caniac-du-Causse a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Labastide-Murat