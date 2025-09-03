L’Officine Poétique Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

–

« L’officine » consultations poétiques sans rendez-vous aux effets secondaires réjouissants ! Dans le cadre des Journées échos-poét(h)iques, en compagnie de la Baronne Perchée. Tout public, dès 5 ans. Séances à 10h30 et 12h.

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

English :

« L’officine »: no-appointment poetic consultations with delightful side effects! As part of the Journées échos-poét(h)iques, with La Baronne Perchée. For all ages 5 and up. Sessions at 10:30am and 12pm.

German :

« L’officine »: poetische Sprechstunden ohne Termin mit erfreulichen Nebenwirkungen! Im Rahmen der Journées échos-poét(h)iques, in Begleitung der Baronne Perchée. Für alle Altersgruppen ab 5 Jahren. Vorstellungen um 10.30 Uhr und 12 Uhr.

Italiano :

« L’officine »: consulenze poetiche senza appuntamento con deliziosi effetti collaterali! Nell’ambito delle Journées échos-poét(h)iques, in compagnia della Baronne Perchée. Per tutte le età, dai 5 anni in su. Sessioni alle 10.30 e alle 12.00.

Espanol :

« L’officine »: ¡consultas poéticas sin cita previa con deliciosos efectos secundarios! En el marco de las Journées échos-poét(h)iques, en compañía de la Baronesa Perchée. Para todas las edades, a partir de 5 años. Sesiones a las 10.30 h y a las 12 h.

