L’OFFRANDE DU COEUR Château de Carrouges Carrouges

Informations pratiques

Carrouges

L’OFFRANDE DU COEUR

Château de Carrouges 3 Le Château Carrouges Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-23 15:00:00

fin : 2027-05-23

Date(s) :

2027-05-23

Ce programme est une fenêtre ouverte sur l’âme humaine en proie aux douceurs et aux tourments de l’amour. Voix, vièles à archet, organetto, flûtes, vihuela de pénola s’accordent pour une aventure romanesque autrefois chantée par des poètes musiciens.

Ce petit théâtre de l’intime est peuplé de désir, de tristesse, de séparations, de beauté, de sensualité. La musique courtoise du XIIIe et XIVe siècle célèbre l’idéal raffiné et chevaleresque, mais aussi le doute et les incertitudes du coeur. Et pour brouiller les frontières, comme toujours chez De Caelis, les oeuvres anciennes se mêlent aux chansons françaises de notre temps « cuisinées » à la sauce médiévale.

Un brin de fantaisie qui nous réjouit le coeur !

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et le Centre des monuments nationaux – Château de Carrouges. .

Château de Carrouges 3 Le Château Carrouges 61320 Orne Normandie +33 2 33 27 20 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’OFFRANDE DU COEUR

L’événement L’OFFRANDE DU COEUR Carrouges a été mis à jour le 2026-09-04 par REZZO