L’Offrande Musicale, Festival hors norme dans différents lieux Tarbes

Bienvenue à la 6ème édition de l’Offrande Musicale, festival de musique classique, engagé pour l’accessibilité, fondé en 2021 par David Fray, pianiste tarbais internationalement reconnu.

Né à Tarbes, il a étudié le piano au Conservatoire Henri Duparc et c’est donc tout naturellement qu’il a souhaité créer ce festival dans sa ville natale et ainsi mettre en valeur notre patrimoine départemental d’une grande richesse.

L’Offrande Musicale s’érige désormais comme un événement incontournable pour les mélomanes et poursuit un double objectif attirer les plus grands artistes dans les Hautes-Pyrénées tout en rendant la musique accessible à tous.

20 % des places sont réservées aux personnes en situation de handicap ainsi qu’à leurs accompagnants.

En complément, des initiatives novatrices sont mises en place, comme l’ouverture des répétitions au public, ainsi que la diffusion des concerts dans les établissements de santé, permettant ainsi à un plus grand nombre de spectateurs d’accéder à ces moments d’exception.

Ce festival humaniste et inclusif fait progresser l’accessibilité culturelle, affirmant que la musique est un bien universel à partager.

L’annonce de la programmation et l’ouverture de la billetterie auront lieu le 2 avril 2026 !

(Billetterie en ligne + Office de Tourisme de Tarbes + points de vente habituels)

English :

Welcome to the 6th edition of L’Offrande Musicale, a classical music festival committed to accessibility, founded in 2021 by internationally acclaimed Tarbes pianist David Fray.

Born in Tarbes, he studied piano at the Henri Duparc Conservatoire, so it was only natural that he should want to create this festival in his home town, and in so doing, showcase our rich departmental heritage.

L’Offrande Musicale has now become a not-to-be-missed event for music lovers, with a dual objective: to attract the greatest artists to the Hautes-Pyrénées while making music accessible to all.

20% of seats are reserved for people with disabilities and those accompanying them.

In addition, innovative initiatives are put in place, such as opening rehearsals to the public, and broadcasting concerts in health establishments, thus enabling a greater number of spectators to enjoy these exceptional moments.

This humanist and inclusive festival advances cultural accessibility, affirming that music is a universal good to be shared.

The announcement of the program and the opening of ticket sales will take place on April 2, 2026!

(Online ticketing + Tarbes Tourist Office + usual points of sale)

